السينما في السعودية ..

بتاريخ ديسمبر 12, 2017

تعجبني(منطقية وموضوعية وعقلانية)بعض أحبابنا من عرب الشمال..عندما يدافعون عن الذين أساءوا لنا وشتمونا من أبناء جلدتهم..بحجج من مثل:أنها