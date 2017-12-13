13 ديسمبر 2017 مـ / موافق 26 ربيع الأول, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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السينما في السعودية ..

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

‏تتابعت الأضواء التاريخية للمجتمع السعودي وهو يصفق فرحاً وبهجة بالتجهيز لافتتاح صالات السينما في مدن السعودية بالمرافق الترفيهية ، للتنفيس عن الأسرة  بمختلف المستويات والأعمار ، وثقافة السينما من أقدم الثقافات الإجتماعية العريقة للدول المتقدمة ، وبدأ تاريخ السينما بمختلف أنواعها في نهاية تسعينات القرن التاسع عشر الميلادي ، وكان مع اختراع  كاميرا التصوير السينمائي .

كان ابن الهثيم هو المؤسس الاول لعلم البصريات ‏والعديد من المؤرخين يعتبرون لويس لوميير المخترع الحقيقي للسينما ، فقد استطاع أن يصنع أول جهاز لالتقاط صور السينما.

‏اذن تاريخ قديم بدأ بالاختراع والعقول ، وهنا بدايات تطوير الشعوب بالتصوير الذي صنع حياة فتيوغرافية أصبحت جزء من الحياة ؛ بل انسان يرافقنا بمرافق تجمعنا بشكل دائم ومتكرر .

‏السينما كانت قديما من ضمن ثقافات المجتمع السعودي ليست دخيلة ، فنحن حالياً نعيش ونستقبل مرحلة ثقافيه تختلف عما سبق ، ودور السينما من أهم المرافق الترفيهية المفيدة والمسلية لقضاء أوقات هادئة خلف شاشات عروضها .

السينما قريباً تستقبل روداها وستكون حلاً من اقوى الحلول لفراغ الشباب بدلاً من التسكع ، كما ستسهم في تنمي عقولهم وتقتل أيضاً فراغ قد يقودهم لما هو مفسده للوقت . ‏حتى الكبار أيضا فهم جزء من المجتمع ، وقد قال باحثون بريطانيون أن الذهاب للسينما مرةً أو مرتين أسبوعياً يمنع أو يقلل من خطر الإصابة بالخرف ، وهي أيضاً وسيلةً تواصل وتعارف وتقارب قبل الإذاعة والتلفزيون من حيث صناعة الفلم السينمائي .

‏إذن السينما من أهم الوسائل الاجتماعية الثقافية للشعوب و‏الاسرة السعودية .

السعودية تستعد لقضاء وقت مميز ممتع تحت الأضواء الخافته والهادئة ، بعيداً عن ضجيج الحياة وضغوطاتها ، لقضاء ساعات مميزة تختزنها النفس ، والروح ترتبط بالمكان والمشاعر وقد تخفف من  التوتر أيضاً لما لها من مردود نفسي قبل أن تكون تسلية أو ترفية .

‏هنئيا لكم وحللتم ضيوف دور السينما قادما في استقبالكم ‏بعد ان طال انتظارها ..

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