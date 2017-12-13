صور | شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي ارتكب 30 حالة سرقة بقيمة قاربت 500 ألف ريال

(أنحاء) – متابعات :-
أطاحت شرطة منطقة الرياض، اليوم (الأربعاء)، بتشكيل عصابي أقدم على ارتكاب 30 حالة سرقة قاربت قيمتها النصف مليون ريال.
وأصدرت الشرطة بيانا أوضحت من خلاله أنه بناء على ضوء ما ورد من بلاغات تفيد بتعرض عدد من المحلات التجارية والمستودعات والمباني قيد الإنشاء للسرقة بعد الاعتداء على حراس الأمن وتكبيلهم، فقد عَمدَتْ إدارة التحريات والبحث الجنائي إلى تشكيل فريق بحث وتحرٍ على درجة عالية من الكفاءة والخبرة لدراسة تلك البلاغات.
وأضافت أن البحث والتحري أسفر عن الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من 6 باكستانيين في العقدين الثالث والرابع من العمر، في كمائن محكمة، حيث ضُبط مع أحدهم شاحنة محملة بمسروقات تُقدّر قيمتها بحوالي (120 ألف ريال) من ضمن مسروقات أخرى قاربت النصف مليون ريال.
وأبانت الشرطة كذلك أنه تم ضبط بحوزة المتهمين عدد من الإقامات للتضليل ومحاولة إخفاء هوياتهم وأجهزة جوالات ولوحة لسيارة مطلوبة بقضية مشابهة، وبسماع أقوالهم أقروا بما نُسب إليهم وبارتكاب (30) جريمة سرقة، موزعين الأدوار ومتقاسمين المسروقات فيما بينهم.