آل الشيخ تعليقا على كلام محلل رياضي كويتي: المنتخب السعودي مسبب عقد نفسية للكثير | فيديو

(أنحاء) – متابعات :-
علّق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ على استنقاص أحد المحللين الرياضيين للمنتخب السعودي خلال استضافته بأحد البرامج الرياضية على قناة خليجية.
وقال المحلل الرياضي الكويتي جمال مبارك تعليقاً على الفريق الذي سيمثل المملكة في البطولة الخليجية القادمة إن المنتخب السعودي بشكل عام خالٍ من النجوم ولا يكاد يوجد به سوى نجمين أو ثلاثة على حد أقصى.
وقال آل الشيخ على حسابه بموقع “تويتر” معلقاً على مقطع الفيديو: “وش ترد عليه هذا؟ المنتخب السعودي مسبب عقد نفسية للكثير!”.
— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) December 13, 2017