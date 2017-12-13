فيديو | نائب أمير الرياض يفاجئ مسؤولي إحدى المحافظات بجولة تفتيشية

(أنحاء) – متابعات : ــ
نفذ نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز جولات تفتيشية على عدة دوائر حكومية في إحدى محافظات جنوب منطقة الرياض.
وفاجأ نائب أمير منطقة الرياض عددا من الإدارات الحكومية في محافظة حوطة بني تميم بزيارته التفقدية، والتقى بالمسؤولين في الشرطة والمستشفى وإدارة التعليم.
كما التقى الأمير محمد بن عبدالرحمن بعدد من المواطنين المستفيدين من خدمات الجهات الحكومية، واستمع إلى شكاواهم وملاحظاتهم.
#نائب_امير_الرياض#محمد_بن_عبدالرحمن
جوالات وتفتيش مفاجئ
والله هذا الصح
بيض الله وجهكpic.twitter.com/Qcz2gFpcdA
— فايز المالكي (@fayez_malki) December 13, 2017