13 ديسمبر 2017 مـ / موافق 26 ربيع الأول, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | نائب أمير الرياض يفاجئ مسؤولي إحدى المحافظات بجولة تفتيشية

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

نفذ نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز جولات تفتيشية على عدة دوائر حكومية في إحدى محافظات جنوب منطقة الرياض.

وفاجأ نائب أمير منطقة الرياض عددا من الإدارات الحكومية في محافظة حوطة بني تميم بزيارته التفقدية، والتقى بالمسؤولين في الشرطة والمستشفى وإدارة التعليم.

كما التقى الأمير محمد بن عبدالرحمن بعدد من المواطنين المستفيدين من خدمات الجهات الحكومية، واستمع إلى شكاواهم وملاحظاتهم.

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