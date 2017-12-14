معرض السيارات السعودي الدولي يفتتح أبوابه أمام زواره يوم 17 ديسمبر بحلة جديدة.. أكثر من 25 شركة دولية ومحلية للسيارات والعربات التجارية و مستلزمات السيارات

(أنحاء) – جدة : ــ
تحت رعاية نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بجدة ، ينطلق المعرض السعودي الدولي التاسع والثلاثون للسيارات والدرجات النارية والعربات التجارية وعربات الدفع الرباعي خلال الفترة من 17 – 21 ديسمبر 2017 م في مركز جدة للمنتديات والفعاليات التابع لغرفة جدة.
ويعتبر هذا المعرض أكبر حدث للسيارات في المملكة العربية السعودية والعلامة الرائدة لشركة الحارثي للمعارض ويشهد مشاركة أهم الأسماء التجارية والوكالات العالمية في صناعة السيارات من الولايات المتحدة الأمريكية وأروبا واليابان وكوريا والصين تحت سقف واحد ويستعرض أحدث ما توصل إليه هذا القطاع. كما يشهد مشاركات متنوعة من شركات خدمات ما بعد البيع وشركات التمويل والخدمات المساندة مما يوفر الفرصة للزوار للمقارنة بين العديد من العروض والحلول والمزايا التي سيحصلون عليها.
سيضم معرض هذا العام الذى يقام علي مساحة 40000 متر مربع 25 شركة عارضة تشمل العديد من العلامات التجارية العالمية فى قطاع السيارات ستعرض أحدث السيارات الرياضية والفاخرة والمتوسطة التي تشمل مفاهيم مستقبلية وما توصلت إليه التكنولوجية الحديثة. ويضم المعرض ايضاً شركات لبيع قطع الغيار والزيوت وأدوات الزينة والاكسسورات ومختصي تعديل السيارات وشركات التاجير والبنوك يستعرضون أحدث الخدمات والعروض.
ومن المتوقع لمعرض السيارات السعودي الدولي الذي يعد أعرق حدث يقام في المملكة وأكثرها احترافية أن يجتذب العديد من محبي وعشاق السيارات من مختلف مناطق المملكة.
وبجانب الصالة الداخلية، سيخصص معرض هذا العام منطقة خارجية مفتوحة على مساحة 30000 متر مربع، تقام فيها أنشطة ترفيهية وعروض تفاعلية وتضم المنطقة ايضاً عروض لسيارات ودراجات نارية بالإضافة إلى العربات التجارية التي تخدم قطاع النقل والمواصلات والطرق.
وتعقيباً على الحدث، صرح هادي الحارث، الرئيس التنفيذي لشركة الحارثي للمعارض، أن استرايتجية معرض السيارات السعودي الدولي تهدف إلى استقطاب أبرز العلامات التجارية التي تمثل علامة فارقة في قطاع السيارات من خلال نخبة من الفعاليات المميزة والخدمات التي ينفرد المعرض بتقديمها.
ولفت الحارث ان المعرض سيشهد حضور ممثلي وكالات السيارات المحلية والعالمية، مما سيمثل فرصة كذلك للتعرف على اخر تطورات هذه الصناعة ومدى تأثيرها على حركة الاقتصاد.
ومن أبرز العلامات المشاركة في معرض هذا العام والتي تعرض العديد من الطرازات الحديثة كلا من تويوتا وهونداي ونيسان ورينو وكيا ودودج وجيب وكرايزلر و إم جي وشانجان و جي ام سي وشيفورلية و جيه ام سي .كما تشارك كبري شركات الزيوت امثال إينى ( الراعى الماسى) وشل وتوتال.
ويشهد هذا العام مشاركة هيئة المواصفات والمقاييس للسيارات التى تسعي من خلال مشاركتها في المعرض إلى تعريف المصنعين والزوار بخدمات الهيئة، في مجال إصدار المواصفات والمقاييس والاعتماد ومطابقة السلع والمنتجات للمواصفات القياسية من خلال الأنظمة وبرامج المطابقة التي أطلقتها الهيئة.
وتبعا لقرار الحكومة السعودية بالسماح للمراة بقيادة السياراة بالإضافة الى المبادرات الإقتصادية الاخري، يتوقع المنظمون تحسن سوق السيارات السعودي وانتعاش الطلب الشرائي.
يقام المعرض برعاية شركة الزيوت الدولية المتطورة المحدودة أدينلوب (الراعي الرئيسي) التي ترتبط بعلاقة قوية مع أهم المصنعين للسيارات في جميع أنحاء العالم من خلال منتجها زيوت إيني الإيطالية التي تستخدم للعديد من الاستعمالات الصناعية بالإضافة إلى محركات السيارات والشاحنات.
ويتميز معرض السيارات السعودي الدولي بحضور كبير جدا ومميز حيث يجذب أكثر من 100,000 زائر سنوياً، حيث يستقطب كل ما هو جديد ويجمع مختلف أنواع السيارات العائلية والرياضية والمركبات التجارية والدراجات النارية وسيارات الدفع الرباعي ويضم كل شيء تهتم به جميع الفئات العمرية و تلبي إحتياجات جميع الأعمار”
مزايا رائعة في معرض السيارات السعودي الدولي
سيوفر معرض السيارات السعودي الدولي العديد من الفعاليات والتجارب المثيرة حيث سيتم تخصيص مناطق لاختبارات القيادة، والسيارات المعدلة وعروض الدرفت كما سيشهد إطلاق العديد من موديلات السيارات لأول مرة في المملكة لتضيف مزايا رائعة لزوار هذا الحدث.
قطاع السيارات في المملكة
يعتبر قطاع السيارات في المملكة من أفضل القطاعات الواعدة والمتجددة ويحتل مكانة مرموقة بين دول منطقة الشرق الأوسط. وقد وضعت المملكة استراتيجيات طموحة للتنوع الصناعي لتجعل من صناعة السيارات واحدة من خمس صناعات ذات الأولوية لتطويرها محلياً.
تبلغ القيمة السوقية لقطاع السيارات في المملكة أكثر من 82.5 مليار ريال سعودي ، وقد أنشأت المملكة العديد من الشركات لتصنيع المعدات وقطع الغيار الأصلية محلياً. ويعتبر سوق السيارات السعودي من الأسواق ذات القدرات الهائلة على النمو بمعدلات مرتفعة حيث يتنوع الطلب على مختلف العلامات التجارية بمختلف فئاتها كالعربات الفاخرة وعربات الدفع الرباعي والسيارات المتوسطة والصغيرة. وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع ارتفاع مبيعات العربات التجارية نظراً لمشاريع البنى التحتية القائمة والمخطط لها.