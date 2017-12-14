13 ديسمبر 2017 مـ / موافق 26 ربيع الأول, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بموعده الجديد.. حفل “جائزة سيدتي للتميز والإبداع” الأحد القادم

بتاريخ ثقافة وفنون | الكاتب :

(أنحاء) – المها الشهري : ــ

يعود حفل «جائزة سيدتي للتميز والإبداع» بموعده الجديد وذلك في 17 ديسمبر 2017 في قاعة القصر بفندق الهيلتون بمدينة جدة.

ويهدف حفل سيدتي إلى تكريم المرأة السعودية المتميزة والمبدعة التي أثبتت قدرتها على وضع بصمتها الخاصة، وذلك ليس في وطنها فحسب بل حققت إنجازات ووصولاً عالمياً، وتم تكريمها في المحافل الدولية. وسيتم الإعلان خلال الحفل عن السيدات الفائزات في كافة الميادين، من اللواتي حققن معايير الجائزة، وحصلن عليها بجدارة بعد أن اختارتهن اللجان المختصة، والتي بلغ عدد أفرادها 35 خبيراً، وسيتضمن الحفل العديد من المفاجآت يكشف عنها في حينه.

يتميز حفل «سيدتي» هذا العام بمواكبته للقرارات الجديدة التي تعيشها المملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى دعم وتمكين المرأة، وذلك تماشياً مع رؤية 2030، والتي تدعو كل سيدة على امتداد أرض الوطن للتفاؤل بغدٍ مشرق. وقد كان من المقرر عقد الحفل في الثلث الأخير من شهر نوفمبر الماضي، وتم تأجيله بسبب سوء الأحوال الجوية التي شهدتها مدينة جدة في ذلك اليوم، وحرصاً من مجلة «سيدتي» على سلامة المدعوين.

وكانت «سيدتي» قد احتفت قبل عامين بإطلاق الدورة الأولى من جائزتها السنوية «جائزة سيدتي للتميز والإبداع»، في الرياض تحت رعاية الأميرة حصة بنت سلمان بن عبد العزيز، حيث تم من خلالها تكريم عدد من السيدات السعوديات المتميزات؛ لتظهر إلى النور نجاحات المرأة السعودية في كافة مجالات الحياة التي كانت لعهد قريب طي الكتمان. وفي العام الفائت احتفت «سيدتي» بالمرأة الإماراتية المبدعة والمتميزة في دبي، في الدورة الثانية للجائزة، برعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان؛ ولأن مجلة سيدتي هي مجلة لكل سيدة عربية، فهي تهدف من فكرة هذه الجائزة تكريم كل امرأة ساهمت في نهضة مجتمعها في كافة أنحاء الوطن العربي خلال السنوات المقبلة.

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