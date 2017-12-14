14 ديسمبر 2017 مـ / موافق 26 ربيع الأول, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | سيدة تحكي قصتها المؤثرة بإصابتها بـ”الإيدز” بسبب زوجها.. وزواجها بآخر مدمن

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

روت سيدة قصة تعرضها للإصابة بفيروس نقص المناعة “الإيدز” دون علمها بعد 6 سنوات من الزواج برجل مصاب نقل إليها المرض، ومن ثم تزوجت رجلا آخر مصاباً بالمرض نفسه ومدمناً للهيروين.

وقالت السيدة وتُدعى “أم عبدالله”، في لقاء لها في قناة “MBC”، إنها لم تكن تعلم بأنها مصابة بفيروس “الإيدز”؛ حيث نُقل إليها عن طريق زوجها الأول التي بقيت معه لست سنوات قبل أن يُتوفى، مشيرة إلى أنها اكتشفت بعد مماته بأنها مصابة أثناء إجراء بعض التحاليل الطبية.

وأضافت أنها تعايشت مع المرض دون الشعور بأي مضاعفات تُذكر، مشيرة إلى إنها تأثرت من الناحية النفسية فقط بعد علمها بالإصابة، ومبينة أنها عندما قررت أن تتزوج مرة أخرى كان لا بد أن تختار رجلاً مصاباً بالإيدز إلا أنها بعد ذلك وجدته مدمن هيروين.

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