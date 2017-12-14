فيديو | تعرّف على “الشاحنة الذكية” التي أطلقتها وزارة النقل .. يمكنها كشف مشاكل السيول

(أنحاء) – متابعات :-
أطلقت وزارة النقل، (الأربعاء)، مشروع “الشاحنة الذكية” الذي يساعد في كشف مشاكل الطرق وتسريع عملية الصيانة أثناء السيول، من خلال تدشينها سيارة فحص شبكة السيول الذكيّة، التي تعمل على تحديد أماكن الخلل والعيوب والحالة الإنشائية للقنوات والأنابيب من الداخل.
وتعمل الشاحنة الذكية التي أثبتت نجاحها في كشف إغلاق أجزاء من الشبكة بمدينة الرياض؛ بسبب مخلفات أعمال إنشائية عبر “روبوت” مزوّد بكاميرتين أمامية وخلفية عاليتي الدقة، حيث يقوم بتحديد التشقق والانهيار والانسداد أو الهبوط داخل قنوات الشبكة بدقة، من خلال الإضاءة القوية أثناء التصوير.
وأوضحت الوزارة من خلال مقطع فيديو نشرته أن الشاحنة تمتاز بنظام مراقبة فحص شبكة السيول بتصميم فريد يحميه من الخدش ويقلل من تبعات احتكاكه بالأجسام المحيطة به، كما يستطيع مستخدموه التحكم بالروبوت عن بعد، بالإضافة إلى شاشة 21 بوصة لقراءة النتائج، وبرنامج مخصص لقراءة التقارير المرئية وتحليلها.
وأكد وزير النقل نبيل بن محمد العامودي، خلال زيارة ميدانية لمشاريع الطرق في الرياض من جاهزية الوزارة لموسم الأمطار؛ حيث شملت زيارته الدائري الشمالي والغربي، وتنفيذ تقاطع الأبراج وتقاطع صلبوخ، ومشروع تنفيذ تقاطع بنبان مع طريق الرياض – القصيم السريع، كما وقف على مشروع تنفيذ تقاطع جامعة اليمامة على طريق الرياض – القصيم السريع.
تعرف معنا على الشاحنة الذكية ؛ المشروع الذكي الذي تطبقه #وزارة_النقل على طرقها السريعة حتى تساعد في كشف مشاكل الطرق وتسريع عملية الصيانة pic.twitter.com/2VNaDqN7jv
— وزارة النقل السعودية (@SaudiTransport) December 13, 2017