فيديو | تعرّف على “الشاحنة الذكية” التي أطلقتها وزارة النقل .. يمكنها كشف مشاكل السيول

تعرف معنا على الشاحنة الذكية ؛ المشروع الذكي الذي تطبقه #وزارة_النقل على طرقها السريعة حتى تساعد في كشف مشاكل الطرق وتسريع عملية الصيانة pic.twitter.com/2VNaDqN7jv

— وزارة النقل السعودية (@SaudiTransport) December 13, 2017