فيديو | مشهد من الفيلم العالمي “ولد ملكا” عن رحلة الملك فيصل لبريطانيا في عمر المراهقة.. وتفاصيل تنفيذه وعرضه في السعودية أولاً

(أنحاء) – متابعات :-
نشر المستشار في وزارة الإعلام والمشرف على مسرح التلفزيون، عبدالإله السناني، مشهدا من فيلم “وُلد ملكا” الذي يدور حول قصة حقيقية لجانب من حياة الملك فيصل بن عبدالعزيز حينما كان مبعوثا إلى بريطانيا في مراهقته، والمقرر عرضه في عام 2018.
وذكر السناني أن الفيلم بدأ تصويره في شهر يوليو الماضي في بريطانيا، وبقيت المراحل الأخيرة منه في الرياض، متوقعا أن ينتهي من تصويره في فبراير المقبل، بحيث سيُعرض أولا في السينما السعودية بشكلٍ حصري لينطلق بعدها إلى العالمين العربي والغربي.
ويُعد الفيلم من إنتاج عالمي مشترك مع “أفلام نبراس”، التي تهتم بتصوير الأعمال التي تقدم صورة السعودية للعالم أجمع، وسبق أن أعلنت عن رغبتها قبل أشهر في استقطاب ممثلين في مناطق نجد لفيلمها الذي هي بصدد إنتاجه عن الملك فيصل ورحلته إلى بريطانيا.
ويتولى إخراج الفيلم المخرج الإسباني “أغوستي فيلارونغا”، الحاصل على عدة جوائز عالمية، والمترشح لجوائز أخرى في مهرجاني كان وبرلين الكبيرين، فيما نشأت فكرة الفيلم من فكرة راودت منتجه أندريه غوميز حينما كان في زيارة للسعودية، وقرأ عن رحلة الملك فيصل، ما جعله يعتزم تنفيذها في فيلم سينمائي.
ويُظهر المقطع المجتزأ من الفيلم الذي لم يعرض بعد فتى في الـ14 عاما يؤدي شخصية الملك فيصل في فترة المراهقة، عندما أرسله والده الملك عبدالعزيز إلى لندن عام 1919م، على رأس بعثة دبلوماسية كبيرة ليستعرض مع بريطانيا الأزمات والصراعات الداخلية والخارجية التي كانت تدور في ذلك الوقت.
لقطة من الفيلم الهوليوودي Born A king ( ولد ملكاً ) عن زيارة الملك فيصل لبريطانيا عام ١٩١٩ ومن المتوقع الانتهاء منه فبراير المقبل وبدء عرضه في دور السينما العالمية بعد ان يعرض لاول مرة في السعودية pic.twitter.com/b4N69q3Rmb
— عبدالإله السناني (@aa_alsinani) December 13, 2017