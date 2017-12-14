فيديو | مشهد من الفيلم العالمي “ولد ملكا” عن رحلة الملك فيصل لبريطانيا في عمر المراهقة.. وتفاصيل تنفيذه وعرضه في السعودية أولاً

لقطة من الفيلم الهوليوودي Born A king ( ولد ملكاً ) عن زيارة الملك فيصل لبريطانيا عام ١٩١٩ ومن المتوقع الانتهاء منه فبراير المقبل وبدء عرضه في دور السينما العالمية بعد ان يعرض لاول مرة في السعودية pic.twitter.com/b4N69q3Rmb

— عبدالإله السناني (@aa_alsinani) December 13, 2017