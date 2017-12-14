14 ديسمبر 2017 مـ / موافق 26 ربيع الأول, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»مؤسسة النقد العربي السعودي ترفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس
﻿

مؤسسة النقد العربي السعودي ترفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 125 نقطة أساس إلى 150 نقطة أساس وابقاء معدل اتفاقيات اعادة الشراء عند 200 نقطة أساس، على أن يسري مفعول هذا القرار فوراً.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق