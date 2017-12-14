14 ديسمبر 2017 مـ / موافق 26 ربيع الأول, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“مكافحة المخدرات” تقبض على خلية مروجين بحوزتهم أكثر من 110 آلاف حبة محظورة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

قالت مديرية مكافحة المخدرات في العاصمة الرياض أمس (الأربعاء) إنها قبضت على خلية مكونة من 3 أشخاص تمتهن استقبال وترويج المخدرات، وعثرت بحوزتهم على (١١٠٠١٥) حبة من الحبوب المحظورة.

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