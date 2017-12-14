14 ديسمبر 2017 مـ / موافق 26 ربيع الأول, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | حارسات أمن جامعة الطائف يشتبكن مع امرأة تبيع الأطعمة.. والجامعة توضح موقفها

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، أظهر قيام عدد من حارسات الأمن التابعات لجامعة الطائف بالاشتباك مع امرأة تبيع أطعمة للطالبات أمام البوابة، وأصدرت الجامعة بيانا علقت فيه على الواقعة.

وأظهر المقطع تجمع عدد من السيدات يعملن ضمن حراسة الأمن الجامعة حول سيدة مسنة تمسك بأطعمة، فيما حاولت الحارسات أخذه بالقوة منها، وهو ما نجحن فيه، ومن ثم وقعت الأطعمة على الأرض وتعالت الصرخات.

من جهتها، أكدت جامعة الطائف في معرض تعليقها على الواقعة، أنها قامت بتنبيه البائعات غير النظاميات ومجهولات الهوية واللاتي لا يحملن أي تراخيص بلدية أو شهادات صحية تخولهن بالعمل بائعات متجولات، بمنع البيع الجائل داخل الحرم الجامعي، لعدم نظاميته، وخطورته على صحة الطالبات ومنسوبات الجامعة.

وأضافت أنه سبق للجامعة مخاطبة الجهات المعنية بما فيها أمانة الطائف للتعامل مع البائعات غير النظاميات في مواقف الجامعة وفي مداخلها، إلا أن الأمانة أفادت بعدم اختصاصها، كون البائعات يمارسن نشاطهن داخل الجامعة، مشيرة إلى أن الجامعة بادرت من خلال إدارة الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعهن.

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