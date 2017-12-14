14 ديسمبر 2017 مـ / موافق 26 ربيع الأول, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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ولي العهد والشيخ محمد بن زايد يبحثان مستجدات الساحة اليمنية مع رئيس حزب التجمع اليمني للإصلاح.. والأخير: لقاؤنا كان مثمراً

بتاريخ أنحاء العالم ،أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، في الرياض اليوم ، مع رئيس حزب التجمع اليمني للإصلاح العقيد محمد عبدالله اليدومي، وأمين عام الحزب الأستاذ عبدالوهاب أحمد الآنسي.

وجرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الساحة اليمنية والجهود المبذولة بشأنها وفق ثوابت تحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني.

ومن جانبه أكد رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد اليدومي، أن اللقاء الذي جرى ليلة أمس الأربعاء في الرياض بالأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كان مثمرا وإيجابيا وبناء ويؤكد اهتمام وحرص الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات على أمن واستقرار اليمن.

وقال رئيس الاصلاح: إن اللقاء تطرق إلى أهمية الدور التاريخي الذي يقوم به التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة الشقيقتين في اليمن باعتبار أن أمن اليمن ووحدتها واستقرارها جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار دول الخليج والمنطقة العربية عموما”، مؤكدا على أهمية دور التحالف العربي في دعم الشرعية السياسية لاستعادة الدولة اليمنية حتى يظل اليمن داخل نطاقه الإقليمي والقومي ومنع المشروع الإيراني من مد نفوذه إليها.

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