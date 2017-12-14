جازان .. سعودي يصمم مكانًا غريبًا لركن سيارته أعلى جبال فيفاء

(أنحاء) – متابعات : ــ
في مشهد عجيب تحبس له الأنفاس قام مواطن بابتكار طريقة عجيبة وخطيرة بعدما أقدم على تصميم موقف لسيارته بين السماء والأرض، دون اكتراث للمآلات والخطر اليومي كل صباح وذلك بأحد قمم جبال فيفاء السياحية بجازان.
وتداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ «موقف الهاوية» الذي يعتلي منزل المواطن، وسط تعليقات تنوعت بين الساخرة والجدية حيث أكد بعضهم أن تلك الصورة المتداولة لم تكن نوعاً من الترف أو لفت الانتباه أو حالة من الجنون؛ بل هي ضرورة فرضتها التضاريس في أعالي الجبال، وأكدتها الأيام وفق «إحصائية الموت» لأناس لفظوا أنفاسهم الأخيرة في تلك المنعطفات الخطرة.
وأرجع النشطاء قيام المواطن بفعل هذا العمل الجنوني إلى شح مواقف السيارات في هذه المنطقة الجبلية الساحرة التي تجسد جمال الطبيعة ، والتي يقصدها المواطنون للاستمتاع بنفحات النسيم الباردة.