14 ديسمبر 2017 مـ / موافق 26 ربيع الأول, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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توجيه بالقبض على المعتدي ومصور مقطع مضاربة المواطن والسائق الباكستاني | فيديو

بتاريخ أنحاء الوطن ،شبكات اجتماعية ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

وجَّه محافظ رجال ألمع صالح بن سعد بن فردان شرطةَ المحافظة بسرعة البحث عن المعتدي، وكذلك المصور وناشر مقطع المضاربة، التي وقعت بين مواطن وسائق باكستاني والقبض عليه وتزويد دائرة النيابة العامة بالمحافظة بمعلوماته.‎‏

وتفيد معلومات بأن المقيم الباكستاني تقدم ببلاغ لشرطة المحافظة بعد وقوع المضاربة، مضيفاً أنه عند تواجده في أحد المحلات التجارية في قرية البتيلة شاهد أحد الأشخاص، مواطناً، يقوم بالكتابة بقلم خطاط على السيارة التي بقيادته وهي من نوع وايت، وعند منعه من الكتابة باشر بضربه؛ مما أدى إلى حدوث تشابك بينهما في الموقع ولم تحدث إصابات جراء ذلك ومن ثم لاذ بالفرار، حسب “المواطن”.

وقد باشرت الدوريات الأمنية الموقعَ، وجرى البحث عن المتهم المذكور ولم يُعثر عليه وجرى استكمال الإجراءات اللازمة حيث يعاني من مرض نفسي مزمن، وتم تكليف شعبة التحريات بالبحث عنه وإشعار دائرة النيابة العامة برجال ألمع.

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