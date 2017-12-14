14 ديسمبر 2017 مـ / موافق 26 ربيع الأول, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو | شاهد كاميرات “ساهر” الجديدة.. تكشف مستخدمي الجوال وعدم ربط الأحزمة
﻿

فيديو | شاهد كاميرات “ساهر” الجديدة.. تكشف مستخدمي الجوال وعدم ربط الأحزمة

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

كشف نظام مخالفات الرصد الآلي “ساهر”، عن كاميرات جديدة ضمن منظومته التقنية لرصد استخدام الجوال أو عدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة.

وفي الفيديو، تظهر لقطات للكاميرات الجديدة مع شرح مقتضب لمهامها المتعلقة برصد المخالفات، كالسرعات الزائدة، وعدم الالتزام بتعليمات المرور فيما يتعلق بأمان قائد المركبة.

وكان مدير الإدارة العامة للمرور في المملكة العميد محمد البسامي، قد كشف مؤخرًا -على هامش ملتقى ومعرض السلامة المروية الرابع الذي تقيمه الجمعية السعودية للسلامة المرورية “سلامة”- أن المرور أدخل تقنيات جديدة ترصد السرعات على 6 مسارات.

وتابع أن من الخطوات الرئيسية التي وضعتها المرور في خطتها، التوسع في التقنية، واستكمال استخدام التقنية في جميع مناطق المملكة، والتوسع في برنامج الرصد الآلي وضبط الإشارات المرورية والتقليل من تجاوزات السرعة من خلال نشر رادارات وربط مخالفات الحزام والجوال، مؤكدًا أن الجوال السبب الأول في وقوع الحوادث.

وبين أن المرور يعمل على إعادة صياغة نظامه، بما في ذلك تغليظ العقوبات المؤثرة في السلامة العامة، مشيرًا إلى أنه في حال الانتهاء من النظام الحديث سيتم رفعه إلى الجهات التشريعية ثم يبدأ تنفيذه فورًا، وفي القريب العاجل.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق