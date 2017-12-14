14 ديسمبر 2017 مـ / موافق 26 ربيع الأول, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مكة المكرمة.. “إمام مسجد” يعتدي بالضرب على طفل ويفقأ عينه

بتاريخ أنحاء الوطن ،حوادث | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

اعتدى إمام مسجد، آسيوي الجنسية، بالضرب على طفل من جنسية أفريقية، أول أمس الثلاثاء، داخل أحد المساجد الصغيرة بشارع منصور بمكة المكرمة، وهو ما تسبب بفقأ بؤبؤ عين الطفل، ولم يُستدل على الأسباب حتى الآن.

وقال طبيب إن الطفل فقد البصر بالعين المصابة، ويحتاج إلى تدخل جراحي لاستئصالها، إلا أن والده رفض ذلك وفضَّل الذهاب به إلى أحد المستشفيات المتخصصة في طب العيون بمحافظة جدة، حيث أجريت له عملية جراحية تكللت بالنجاح – ولله الحمد، لافتًا إلى أن والد الطفل تقدم بشكوى للشرطة ضد الإمام الوافد وتم القبض عليه وإيداعه التوقيف بقسم شرطة أجياد بمكة المكرمة على ذمة التحقيق، حسب “سبق”.

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