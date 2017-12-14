14 ديسمبر 2017 مـ / موافق 26 ربيع الأول, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بعد ملاحقته عدة أيام في الصحراء .. “شرطة مكة تكشف تفاصيل القبض على “قاتل أخيه”

بتاريخ أنحاء الوطن ،حوادث | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

قالت صحيفة محلية إن شرطة الخرمة أطاحت بالمواطن الذي قتل شقيقه إثر خلاف وقع بينهما، بعد ملاحقة استمرت عدة أيام.

وقال المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي القرشي، إن شرطة الخرمة تمكنت بعد ملاحقه استمرت عدة أيام من القبض على الجاني بعد تتبع ورصد تحركاته بأحد المواقع الصحراوية، لتورطه في قتل شقيقه بإطلاق النار عليه من سلاح رشاش.

وأضاف القرشي أنه تمت إحالة القاتل إلى النيابة العامة حسب الاختصاص، حسب “عكاظ”.

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