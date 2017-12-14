فيديو | أمريكا تستعرض أدلة قاطعة على تورط إيران بدعم الحوثيين.. أجزاء من صواريخ وأسلحة استهدفت السعودية

(أنحاء) – متابعات : ــ
استعرضت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم (الخميس) في كشف هو الأول من نوع أدلة قاطعة على تورط إيران في تزويد الحوثيين بالصواريخ الباليستية والأسلحة التي تستهدف السعودية.
وكشفت مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة نيكي هيلي بقايا صاروخ استهدف المملكة والعاصمة الرياض في مؤتمر صحفي بواشنطن، قائلة إن الأدلة تدعم أنه يتبع لإيران، وإن السعودية استُهدفت به.
كما استعرضت عدة أسلحة متنوعة من صناعة إيرانية، مثل طائرات مسيرة بدون طيار، وقاذفات مضادة للدبابات، وقوارب انتحارية، وقنابل.
وقالت هيلي: “لا توجد جماعة إرهابية في الشرق الأوسط ليس لإيران بصمات عليها”، مشيرة إلى أن إيران تعمل على إشعال الحرائق في منطقة الشرق الأوسط.
وأردفت: “لا نركز فقط على برنامج إيران النووي بل أيضا على برنامج الصواريخ”. مؤكدة أنه لا يوجد تحسن في سلوك إيران وأن دعمها للإرهاب ما زال متواصلا.
عاجل| مندوبة اميركا في الامم المتحدة تعرض بقايا صاروخ بالستي قصير المدى اطلقه الحوثيون على مطار الرياض وتشرح كيف تشير تقنيات صنعه انه ايراني المصدر pic.twitter.com/l8xanBPL8y
— جريدة الأنباء (@AlAnba_News_KW) December 14, 2017