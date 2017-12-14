فيديو | أمريكا تستعرض أدلة قاطعة على تورط إيران بدعم الحوثيين.. أجزاء من صواريخ وأسلحة استهدفت السعودية

عاجل| مندوبة اميركا في الامم المتحدة تعرض بقايا صاروخ بالستي قصير المدى اطلقه الحوثيون على مطار الرياض وتشرح كيف تشير تقنيات صنعه انه ايراني المصدر pic.twitter.com/l8xanBPL8y

— جريدة الأنباء (@AlAnba_News_KW) December 14, 2017