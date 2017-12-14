فيديو | مقطع لـ “محمد عبده” يثير “تويتر”: من هي منيرة أم سعود؟

(أنحاء) – متابعات : ــ
أثار مقطع فيديو نُشر على “سناب شات” للفنان محمد عبده وهو يغني أغنية “سنة حلوة” (تُغنى بمناسبة يوم الميلاد) لامرأة تُكنى أم سعود، واسمها منيرة، فضولا واسعا وتندرا على “تويتر”.
وظهر فنان العرب وهو يغني بعفوية أغنية سنة حلوة لأم سعود، ويسميها في الأخير منيرة، فيما كُتب على السنابة الأصلية: “تسلم أبو نوره لا خلا ولا عدم”، فيما كُتب تعليق ساخر على السنابة الحديثة: “شسالفة بو عبدو”.
وأثار المقطع فضولا ساخرا وتندرا لدى المغردين، الذين قالوا إن الفيديو جاء في وقته في يوم خميس، ولذا صنعوا له هاشتاقا: “سنه حلوه يا ام سعود”، بادروا فيه بتقديم التهاني، من فنانين ونشطاء، مبدين فضولهم حول هويتها ومتفننين في تهنئتها.
والله مانعرفها بس ابو عبده غنا لها وسنينك سعادة يارب
يامنيرة امً اسعود#سنه_حلوه_يا_ام_سعود pic.twitter.com/pYo67nj3mX
— فايز المالكي (@fayez_malki) December 14, 2017