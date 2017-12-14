أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»السعودية ترحب بقرار الأمم المتحدة والموقف الأمريكي بشأن إدانة تدخلات ونشاطات إيران العدائية ودعمها لميليشيات الحوثي الإرهابية وما تشكله من تهديد لأمن واستقرار المملكة والمنطقة
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