أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»مصدر مسؤول بوزارة الخارجية : المملكة تدين التفجير الانتحاري داخل معسكر تدريب للشرطة في العاصمة مقديشو
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