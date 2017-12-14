14 ديسمبر 2017 مـ / موافق 26 ربيع الأول, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»مصدر مسؤول بوزارة الخارجية : المملكة تدين التفجير الانتحاري داخل معسكر تدريب للشرطة في العاصمة مقديشو
﻿

مصدر مسؤول بوزارة الخارجية : المملكة تدين التفجير الانتحاري داخل معسكر تدريب للشرطة في العاصمة مقديشو

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

الرياض – واس : ــ

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الانتحاري داخل معسكر تدريب للشرطة في العاصمة مقديشو.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب الصومال، وأمنياته للمصابين بسرعة الشفاء، مجددًا وقوف المملكة إلى جانب جمهورية الصومال الشقيقة ضد التطرف والإرهاب.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق