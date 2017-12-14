14 ديسمبر 2017 مـ / موافق 26 ربيع الأول, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | وزارة الدفاع القطرية تثير السخرية بمقطع “مسروق” من الجيش الإماراتي

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

أثارت وزارة الدفاع القطرية سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها لفيديو يُظهر عروضًا عسكرية لقواتها الخاصة، تضمنت مقطعًا يخص جنودًا إماراتيين خلال عملية إنزال من طائرة عسكرية.

واتهم ناشطون وزارة الدفاع القطرية بسرقة مقطع الفيديو، الذي يظهر فيه جنود خلال عملية الإنزال، يؤدي أحدهم التحية العسكرية، أثناء الهبوط من الطائرة عبر المظلات الهوائية، بنفس الطريقة التي تظهر في المقطع الخاص بالجنود الإماراتيين.

ونشر الناشطون على موقع “تويتر”، المقطع الأصلي الذي يعود للجنود الإماراتيين، حيث ظهر التطابق الواضح بين المقطعين، مما فتح باب السخرية واسعًا على وزارة الدفاع القطرية من قبل المعلقين.

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