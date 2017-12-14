تبوك.. الدفاع المدني يسيطر على حريق اندلع في 5 محلات في أحد الأسوق | فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ
باشر الدفاع المدني في تبوك حريقا هائلا شبَّ في مول السوق الدولي، وانتشر في معظم أرجائه، فيما ارتفعت ألسنة اللهب والدخان وسط محاولات جاهدة من رجال وآليات الدفاع المدني لإخماده.
وأظهرت صور وفيديو حجم الخسائر الفادحة التي أصابت السوق، الذي تحول إلى اللون الأسود مع احتراق ما به من محال، فيما وضح فصل التيار عن المنطقة احترازيا، لعدم انفجار أو تضرر الشبكة الكهربائية.
وتمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق الذي أدى لاحتراق 5 محلات بالكامل، وإصابة شخص واحد، تم نقله للمستشفى احترازيا، وهو في حالة صحية جيدة.
حريق في السوق الدولي بتبوك امتد الحريق الى اكثر من محل في السوق#موسى_العروي #تبوك pic.twitter.com/AnvkoCWvK4
— موسى العروي (@mosa_al) December 14, 2017