آخر مستجدات “وطن بلا مخالف” خلال شهر: ضبط 207 آلاف شخص بينهم 1800 امرأة و80 مواطنًا

(أنحاء) – متابعات : ــ
أعلنت وزارة الداخلية عن آخر مستجدات الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت في 26 /2/ 1439هـ، لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل ضمن حملة “وطن بلا مخالف”، حيث أسفرت حتى أمس الأربعاء عن ضبط 207179 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.
وأوضحت أن من بين إجمالي عدد الموقوفين في الحملات، 113536 مخالفاً لنظام الإقامة، و64829 مخالفاً لنظام العمل، و28814 مخالفاً لنظام أمن الحدود، فيما بلغ من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 2263 شخصاً، 74% منهم يمنيو الجنسية، و25% إثيوبيو الجنسية، و1% من جنسيات أخرى، تم ترحيل 2029 منهم، كما تم ضبط 42 شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.
وأضافت في بيانٍ لها اليوم الخميس أن إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 436 شخصاً، وبلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 80 مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 59 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين، وعددهم 21 سعودياً.
وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 14833 وافداً مخالفاً، منهم 13060 رجلاً، و 1773 امرأة، مشيرة إلى أنه تم إيقاع العقوبات الفورية بحق 26846 مخالفاً، وإحالة 28946 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 31147 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 40537 مخالفاً.