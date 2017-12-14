14 ديسمبر 2017 مـ / موافق 27 ربيع الأول, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | الجبير: ترامب ما زال ملتزمًا بحل الدولتين ولا علاقات لنا مع إسرائيل

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

أكد وزير الخارجية عادل الجبير أن المملكة أدانت قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، نافياً في الوقت ذاته أي مزاعم بوجود أي دعم سعودي لهذه الخطوة، ومؤكداً على عدم وجود أي علاقات للمملكة مع إسرائيل.

وقال الجبير في مقابلة مع “فرانس 24” إن “موقف المملكة بشأن القدس واضح دائما، نحن نؤمن بحل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية، وفي نهاية المطاف ستكون هناك الدولة الفلسطينية على حدود 67، على أن تكون القدس الشرقية عاصمة لها، وأي كلام آخر يتعارض مع ذلك هذا لا معنى له”.

وأكد الجبير أن المملكة لا تزال تدعم حل الدولتين الذي قالت واشنطن إنه مقترحها الذي تعمل عليه، مشيراً إلى أنه لم يتضح بعد هل ستكون مقترحات إدارة الرئيس ترامب مقبولة للطرفين، لأنه لا يعتقد أن الخطة التي تعمل عليها الولايات المتحدة قد اكتملت بعد.

ونفى الجبير في الشأن ذاته أي علاقات للمملكة مع إسرائيل، مؤكداَ أن هذه المزاعم غير صحيحة.

وفيما يخص الدعم الذي قدمته المملكة لمكافحة الإرهاب في إفريقيا، أكد أن المملكة تعهدت بتقديم 100 مليون دولار لدعم القوة المشتركة لدول الساحل التي تحارب المجموعات المتطرفة في مالي والبلدان المجاورة، لإظهار التزام المملكة بمكافحة الإرهاب.

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