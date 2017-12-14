14 ديسمبر 2017 مـ / موافق 27 ربيع الأول, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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IMAX تقترب من افتتاح صالات سينمائية بالسعودية

بتاريخ ثقافة وفنون | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

اقتربت شركة IMAX من إبرام ​صفقة لتكون من أوائل شركات السينما في السعودية.

ويطمح الرئيس التنفيذي للشركة ريتشارد جيلفوند لافتتاح نحو 20 صالة سينمائية خلال ثلاث سنوات، وفقا لصحيفة الإندبند​نت البريطانية.

وأوضح جيلفوند أن هناك فرصة كبيرة في السوق السعودية نظرا لحجمه وقدرته على تقبل السلع والخدمات الفاخرة.

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