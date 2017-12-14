أنت تتصفح:الرئيسية»ثقافة وفنون»IMAX تقترب من افتتاح صالات سينمائية بالسعودية
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
فيديو | مقطع لـ “محمد عبده” يثير “تويتر”: من ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ أثار مقطع فيديو نُشر على “سناب شات” للفنان محمد عبده وهو يغني أغنية
-
فيديو | موقع فرنسي: كنز حقيقي في صحراء السعود...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ الاكتشافات التي يتم الإعلان عنها ودائمًا تدهش العالم لا حصر لها، ومنها هذه
-
فيديو | مشهد من الفيلم العالمي “ولد ملكا” عن ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- نشر المستشار في وزارة الإعلام والمشرف على مسرح التلفزيون، عبدالإله السناني، مشهدا من فيلم
-
بموعده الجديد.. حفل “جائزة سيدتي للتميز والإب...بتاريخ
(أنحاء) – المها الشهري : ــ يعود حفل «جائزة سيدتي للتميز والإبداع» بموعده الجديد وذلك في 17 ديسمبر