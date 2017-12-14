أنت تتصفح:الرئيسية»فيديو»فيديو | ياسر المسحل: “كانت لدينا 12 قضية حسم نقاط من الفيفا وأغلقت .. وفيه قضايا لم تغلق إلى الآن”
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