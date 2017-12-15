15 ديسمبر 2017 مـ / موافق 27 ربيع الأول, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الإسكان” تطرح فيلات للبيع لمستفيدي الدعم السكني بعرعر بـ436 ألف ريال بالتقسيط الميسر

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

أعلنت وزارة الإسكان عن طرح فلل للبيع بالتقسيط الميسر ضمن برنامج “سكني، وذلك بمحافظة عرعر، بأسعار تبدأ من 436.700 ريال، وبأقساط شهرية ميسّرة تبدأ من 1.311 ريالا.

ودعت الوزارة مستفيدي الدعم السكني الراغبين في الشراء إلى الحضور لمعاينة الوحدات المعروضة للبيع بعرعر، وحجز وحداتهم السكنية.

يُذكر أن وزارة الإسكان تعلن في منتصف كل شهر ميلادي عن تخصيص دفعة جديدة المنتجات السكنية ضمن برنامج “سكني”، وأعلنت أنها ستخصص يوم غدٍ 15 ديسمبر الجاري 28.5 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع مناطق المملكة.

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