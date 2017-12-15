15 ديسمبر 2017 مـ / موافق 27 ربيع الأول, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“هيئة الاتصالات” تحذر عملاء “الجوال” و”الإنترنت” من الإفصاح عن بياناتهم الخاصة لأي جهة

بتاريخ التكنولوجيا | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

حذرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مشتركي الاتصالات المتنقلة والإنترنت من الإفصاح عن بياناتهم الخاصة، استجابةً لطلب جهات تدعي أن المشترك فاز بجائزة مالية، وتطلب منه تتبع رابط موقع إلكتروني غير موثوق.

ودعت الوزارة مشتركي الإنترنت والاتصالات الهاتفية المتنقلة لتوخي الحذر وتفادي الوقوع ضحايا لاحتيال هذه الجهات، التي تستخدم الاتصالات الهاتفية عبر الهاتف المتنقل أو الرسائل النصية أو وسائل التواصل الاجتماعي، لإيهام المشترك بأنه فاز بجائزة مالية، وتطلب منه تتبع رابط إلكتروني مشبوه.

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