15 ديسمبر 2017 مـ / موافق 27 ربيع الأول, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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السكيت: مبادرة إعادة الرسوم الحكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تغطي 85% من الرسوم

بتاريخ اقتصاد | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

ذكر فهد السكيت رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية “نماء”، أن مبادرة إعادة الرسوم الحكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ستغطي أكثر من 85% من الرسوم.

وأضاف السكيت خلال لقاء مع رجال وسيدات الأعمال بحضور وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، أن هناك جزءا ثانيا يتم العمل عليه ويركز على كفاءة الطاقة والإنتاجية لتحفيز القطاع الخاص.

وأشار إلى أن إطلاق مبادرة إعادة الرسوم الحكومية يأتي لتحفيز شباب وشابات الأعمال للدخول في القطاع الخاص، مبيناً أنه سيتم إطلاق جميع المبادرات في الربع الأول 2018.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أصدر أمراً سامياً باعتماد مبلغ 72 مليار ريال لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص، تضمنت مبادرة لإعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة بمبلغ 7 مليارات ريال.

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