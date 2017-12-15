15 ديسمبر 2017 مـ / موافق 27 ربيع الأول, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تنفيذ حكم القتل قصاصاً بحق جانٍ قتل شقيقين بإطلاق النار عليهما

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

نفذت وزارة الداخلية الخميس بمحافظة خميس مشيط حكم القتل قصاصاً بحق جانٍ سعوديٍ، كان قد أدين بقتل شقيقين عمداً.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إن المواطن خزام بن عائض بن مبارك الشهراني، كان قد ألقي القبض عليه لإقدامه على قتل المواطنين محمد وعلي ابني فالح بن عوضة آل سعد، بإطلاق النار عليهما، إثر خلاف بينهم.

وبعد التحقيق معه وتوجيه الإتهام له ما نسب إليه، وإحالته للمحكمة، صدور الحكم بقتله قصاصاً، وتأيد الحكم من قبل المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف، وصدر أمر سام بتنفيذ ما صدر بحقه شرعاً، ونفذ حكم القتل قصاصاً بحق الجاني المذكور الخميس، وذلك بمدينة خميس مشيط بمنطقة عسير.

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