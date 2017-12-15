15 ديسمبر 2017 مـ / موافق 27 ربيع الأول, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“شرطة الرياض” توقف الشاب “المجاهر بالمعاصي” وتحيله إلى النيابة العامة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

حدّدت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقه الرياض، (الخميس)، هوية الشاب الذي ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يتحدث في أمور خادشة للحياء، ويدعو لنشر الفساد والرذيلة وسط المجتمع.

وضبطت الإدارة الشاب، حيث جرى إيقافه لدى مركز الشرطة المختص، وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم، وفقًا لنظامي الإجراءات الجزائية ومكافحة الجرائم المعلوماتية.

وكان عدد من متداولي المقطع طالبوا بضرورة محاسبته على ما بدر منه من حديث لا أخلاقي، لافتين إلى أنه سبق وأن نشر مقاطع مماثلة قبل عام تقريبًا حملت إساءة للدين وتشجّع على الانحلال والرذيلة، وتخالف المجتمع وعاداته.

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