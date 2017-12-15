أنت تتصفح:الرئيسية»هنا و هناك»دراسة: الجوع له فوائد كبيرة على الجسم وحرق الدهون ويحمي من أمراض الشيخوخة
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
لا تضع البيض المسلوق بالميكروويف أبدًا لهذا ا...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ هناك مقولة شهيرة هي: “لا تضع كل البيض في سلة واحدة”، وجديد هذه
-
وزير السعادة الهندي مطلوب بتهمة القتل...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ تبحث الشرطة الهندية عن لال سينغ آريا، «وزير السعادة» الوحيد في الهند، لاستجوابه
-
فيديو | مغامر يفقد حياته بعد سقوطه من الطابق ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ فقد مغامر حياته بعد أن سقط من الطابق الـ62 أثناء تنفيذ مغامرة كلفته
-
سيدة تضع مولودتها على طائرة أقلعت من المدينة ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- وضعت سيدة باكستانية، أمس (الثلاثاء)، مولودة على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية. وكانت