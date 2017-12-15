15 ديسمبر 2017 مـ / موافق 27 ربيع الأول, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“التأمينات”: وقف صرف تعويض التعطل عن العمل “ساند” عند بقاء المستفيد 60 يوماً خارج المملكة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنها توقف صرف تعويض البطالة “ساند” عن المستفيد الذي يبقى خارج المملكة لمدة 60 يوماً، سواء كانت منقطعة أم متصلة خلال عام.

وأضافت المؤسسة، وفقاً لـ”المدينة”، أن التعويض يصرف للمستفيد في حال فصله عن العمل لسبب خارج عن إرادته، حيث يصرف له 60% من راتب أول 3 شهور اشتراك، و50% من باقي الشهور، ويستمر الصرف للمستفيد لمدة 12 شهرا متصلة أو منفصلة، خلال عامين في كل مرة من مرات الاستحقاق.

يذكر أن التأمينات الاجتماعية أطلقت برنامج ساند لتعويض السعوديين الذين يفصلون عن العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم، واشترطت للتسجيل في البرنامج ألا يتعدى العمر 60 عاماً، وأن يكون قادراً على العمل، وألا يكون موظفاً في جهة أخرى، وأن يكون عاطلاً عن العمل لمدة لا تزيد على 90 يوماً.

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