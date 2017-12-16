الأهلي بقيادة سيفه المهنّد ينتصر برباعية ولا أروع | فيديو وصور

(أنحاء) – عادل رشيد : ــ
تغلّب فريق الأهلي على مضيفة الاتفاق في اللقاء الذي جمع بينهم على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز (الجوهرة) وانتهى اللقاء بنتيجة ٤-١.
بدأ الأهلي المباراة برغبة قويّة للحصول على هدف مبكّر وتحقق ذلك بعد عرضية جميلة من اللاعب سعيد الموّلد في الدقيقة ٤ ليحرز تيسير الجاسم هدف التقدّم للأهلي ، استحوذ الاهلي على أوّل ٣٠ دقيقة ومن مرتدّة يحرز لاعب الأتفاق رودريقيز هدف التعادل عن طريق تسديدة من خارج منظقة الجزاء لينتهي الشوط الأوّل بالتعادل الايجابي، ليبدأ الشوط الثاني بعدد من المحاولات الأهلاويه وغياب إتفاقي على المستوى الهجومي والدفاعي ، ليحرز المهاجم البديل مهنّد عسيري هدف التقدّم من رأسية جميلة في الدقيقة 48 ليفرض الفريق اسلوبة على ضيفة ، ليأتي الهدف الثالث للأهلي عن طريق المهاجم الهدّاف مهنّد عسيري ومن رأسيّة في الدقيقة 63 ، ليكمل اللاعب منصور الحربي ظهير للفريق الايسر ويحرز الهدف الرابع عن طريق لعبة مميّزة فنيّة لينتهي اللقاء بنتيجة ٤-١ ، ليرتفع رصيد الأهلي ب 28 نقطة في صدارة الترتيب ويتجمّد رصيد الاتفاق ب 11 نقطة في المركز ١٣.