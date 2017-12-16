أجوبة لأبرز الأسئلة الشائعة حول قيادة المرأة للسيارة

(أنحاء) – متابعات : ــ

كشفت الإدارة العامة للمرور، والقوات الخاصة لأمن الطرق عن الاستعدادات الحالية فيما يتعلق بقيادة المرأة للسيارة، والأنظمة المرورية الجديدة.

وأوضحت في ردها على العديد من التساؤلات على قرار قيادة المرأة للسيارة، أن الضوابط المطبقة على رخص سير الذكور ستطبق على النساء.

وأشارت إلى أنه يتم العمل على وضع الترتيبات اللازمة لإنفاذ الأمر السامي الكريم بصورة مكثفة لتهيئة كل الإجراءات والأعمال التنفيذية حرصا على الاستعداد المبكر لتطبيقه.

وفيما يلي أبرز الأسئلة التي تلقاها المرور حول قيادة المرأة للسيارة:

ما هي استعدادات المرور لتنفيذ الأمر السامي القاضي بالسماح بقيادة المرأة للسيارة ابتداء من 10 شوال 1439؟

الإدارة العامة للمرور منذ صدور الأمر السامي القاضي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة شاركت في اللجنة التي عُقدت بهذا الشأن في وزارة الداخلية وتم إعداد كافة المتطلبات النظامية والإنشائية والإدارية والبشرية الكفيلة بإذن الله لتمكين المرور من القيــام بأدواره اللازمة عند بدء السماح بقيادة المرأة.

كيف سيكون التعامل مع النساء الحاصلات على رخص قيادة من الدول الخليجية ؟

نصّت المادة (6/42) على استبدال رخص القيادة السارية المفعول الصادرة من إدارة المرور المختصة بدول مجلس التعاون الخليجي برخص سعودية مماثلة.

ما الآلية التي سيطبقها المرور مع النساء الحاصلات على رخص قيادة من الدول الأخرى؟

نصّت المادة السابعة والثلاثون من نظام المرور على الإعفاء من شرط اختبار القيادة من يحمل رخصة قيادة أجنبية أو دولية معترف بها من الإدارة المختصة في المملكة بشرط أن تكون سارية المفعول، علما بأنه يمكن القيادة للزائرات للمملكة برخصة القيادة الدولية والأجنبية المعترف بها لسنة واحدة من تاريخ دخولها إلى المملكة أو انتهاء فترة صلاحيتها أيهما أقرب استناد للمادة الثانية والأربعون .

ما آلية التعامل مع قائدة المركبة المخالفة للأنظمة المرورية في حال سُجلت ضدها مخالفة تستوجب الإيقاف؟

هناك تنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية على استخدام مراكز العناية بالفتيات كمراكز إيقاف في حال وجود مخالفة تستوجب التوقيف أو حادث مروري.

ما أهم الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن من التنظيمات المتعلقة بقيادة المرأة ؟

تم اتخاذ عدد من الخطوات منها: 1 توقيع اتفاقيات مع عدد من الجهات الراغبة في افتتاح مدارس تعليم قيادة للنساء بعد استكمال الشروط اللازمة: 2 .إعداد برامج توعية تخص قيادة المرأة تستهدف النساء الراغبات في القيادة.

هل سيكون هناك إمكانية لاستقدام سائقات؟

بالنسبة لاستقدام السائقات فهذا يخضع لأنظمة وتعليمات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

هل سيُسمح للنساء بقيادة الشاحنات؟

نعم سيُسمح للنساء بقيادة الشاحنات متى ما تم استكمال الشروط اللازمة ً لذلك المنصوص عليها نظاما والتي تطبَّق حاليا بحق الذكور.

هل هناك تمييز لسيارات النساء بلوح وأرقام خاصة تختلف عن الرجال؟

لا يوجد تمييز لسيارات النساء بلوح وأرقام خاصة بل تخضع لنفس نظام اللوحات المعمول به حاليا في المادة السابعة من نظام المرور.

هل سيُسمح للنساء بقيادة الدراجات النارية؟

نعم سيُسمح للنساء بقيادة الدراجات النارية، فالقرار السامي نص على تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية على الإناث والذكور على حد سواء.

ما ضوابط الصورة المستخدمة في الرخص لقائدة السيارة؟

نفس الضوابط الموجودة حاليا على رخص الذكور سيتم تطبيقها على رخص الإناث.

ما العمر المحدد أو المسموح لقيادة المرأة للسيارة؟

إتمام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدراجات الآلية وإتمام سن العشرين لرخص القيادة العامة ومركبات الأشغال العامة، ويُستثنى من ذلك من يمنح ترخيص مؤقت لا تزيد مدته على سنة لمن أتم سن السابعة عشرة.

هل ستعملون بنظام النقاط المرورية؟

تم إعداد تعديل مقترح لنظام النقاط المرورية وعند اعتماده سيتم تطبيقه.

ماذا عن مدارس تعليم القيادة هل ستكون قادرة على استيعاب أعداد كبيرة من النساء في كافة مناطق المملكة؟

ندرك أن أول تحدٍ يواجهنا هو تجهيز مدارس تعليم القيادة وستكون بإذن الله جاهزة في الوقت المناسب.

ما استعدادات القوات الخاصة لأمن الطرق لتنفيذ الأمر السامي القاضي بالسماح بقيادة المرأة للسيارة على الطرق السريعة خارج المدن ابتداء من 10 شوال 1439؟

يتم العمل على وضع الترتيبات اللازمة لإنفاذ الأمر السامي الكريم بصورة مكثفة لتهيئة كل الإجراءات والأعمال التنفيذية حرصا على الاستعداد المبكر لتطبيقه.

هل سيكون للمرأة وظائف في مراكز الضبط الأمني (نقاط التفتيش (التابعة لأمن الطرق؟ وهل هناك تنسيق لتكليفهم بمهام تتعلق بالضبط المروري؟

لا يوجد ما يمنع، لما يتطلب العمل مع المرأة عند قيادتها للسيارة والتعامل مع الحالات الميدانية وهناك خبرات سابقة بالتعاقد مع عدد من النساء بالعمل في مراكز الضبط الأمني على مداخل العاصمة المقدسة أثناء موسم الحج .

في حال توظيف النساء ما المسميات الوظيفية ؟ هل ستكون عسكرية أم مدنية ؟ وما آليه التوظيف؟

سيكون عمل العنصر النسائي بمراكز الضبط الأمني ومراكز انطلاق الدوريات للتعامل مع المخالفين ومستخدمي الطرق وفق مقتضيات الحالة (كالتحقق من الشخصية ، التفتيش ، القبض ، تسليم الحالات ، والضبط المروري) ولا يُمنع من التحول مستقبلا إلى وظائف عسكرية بعد عملية التدريب والتأهيل وتطوير القدرات .

هل سيتم تشغيل دوريات نسائية على الطرق الخارجية ؟

لا يوجد ما يمنع ذلك، والبداية سوف تكون بإذن الله من خلال توظيف المفتشات في مراكز الضبط الأمني (نقاط التفتيش) ومن ثم مراكز انطلاق الدوريات .

هل سيُسمح للمرأة بالقيادة خارج المدن ؟

نعم يُسمح للمرأة بالقيادة.

كيف تحمي قائدة المركبة نفسها من المضايقات؟

الأمر السامي القاضي بإصدار نظام منع التحرش لتمارس المرأة السعودية حقوقها المشروعة وألا تخشى من أحد كفيل بحمايتها وبالإمكان الإبلاغ عن أي مضايقات من خلال هواتف الطوارئ أو مراكز الأمنية .