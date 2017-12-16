بما في ذلك قيادة الشاحنات والدراجات.. “المرور” يؤكد: نظام المرور سيطبَّق على الجنسين على حد سواء

أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»بما في ذلك قيادة الشاحنات والدراجات.. “المرور” يؤكد: نظام المرور سيطبَّق على الجنسين على حد سواء
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