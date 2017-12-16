أمين عام برنامج خادم الحرمين للحج والعمرة : ضرورة توفير كافة الإمكانيات والخدمات للضيوف

(أنحاء) – المدينة المنورة : ــ
التقى الأمين العام لبرنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحج والعمره والزيارة عبدالله المدلج بضيوف البرنامج. وتطرق الأمين العام إلى التعريف بالبرنامج ورؤيته ورسالته التي من أجلها أقر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.
وجرى خلال اللقاء إستعراض جدول الفعاليات والأنشطة والزيارات التي أعدت للضيوف.كما ناقش المدلج اهم المعوقات التي قد تواجه الضيوف من انطلاقتهم من بلدانهم وحتى وصولهم إلى الحرمين الشريفين؛ مؤكدا سعيه لإيجاد حلول ناجحة لتذليل كافة المعوقات التي قد تواجهه الضيوف بمتابعة مباشره من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ المشرف العام على برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحج والعمره والزيارة ووفقا لتوجهات القيادة الرشيدة خدمتا للمسلمين والإسلام.
وأشاد اللقاء بالخدمات المتنوعة التى تقدم للضيوف بدعم كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و سمو ولى عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهم الله.
وختم الاستاذ عبدالله المدلج اللقاء بالتشديد على ضرورة توفير وتسخير كافة الإمكانيات والخدمات لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحج والعمره والزيارة.