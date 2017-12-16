16 ديسمبر 2017 مـ / موافق 28 ربيع الأول, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»مصادر: هؤلاء مَن سيشملهم صرف الدفعة الأولى من “حساب المواطن”
﻿

مصادر: هؤلاء مَن سيشملهم صرف الدفعة الأولى من “حساب المواطن”

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

ذكرت مصادر أن صرف الدفعة الأولى من برنامج “حساب المواطن” سيكون في 21 ديسمبر الجاري كما هو محدد؛ بحيث يشمل مَن اكتملت طلباتهم من المتقدمين حتى 9 نوفمبر الماضي.

وأضافت المصادر وفقاً لـ”سبق”، أن الأشخاص المكتملة طلباتهم قبل 9 نوفمبر ستشملهم مرحلة الأهلية والاستحقاق، ليشملهم أمر الصرف في الميعاد المحدد للدفعة الأولى.

وبيّنت أن الدفعة الثانية سيتم صرفها في 10 يناير المقبل وستكون للمسجلين ممن اكتملت طلباتهم في الفترة من 10 نوفمبر وحتى اليوم (السبت)، داعيةً المتقدمين إلى مراجعة طلباتهم من خلال الدخول على بوابة البرنامج واختيار “حالة طلب”.

قد ترغب أيضًا بقراءة

تعليق واحد

إضافة تعليق