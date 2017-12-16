19 ديسمبر 2017 مـ / موافق 1 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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رسالة عسكرية سعودية قوية إلى إيران.. تذكروا صواريخ “رياح الشرق” | فيديو

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بعنوان فيلم ” الردع السعودي” تضمن عدة مشاهد تكشف عن القوة الدفاعية للمملكة وقدرة القوات المسلحة على ردع الأعداء وخاصة “إيران” العدو الأول للمملكة.

سفينة سعودية وزوارق إيرانية

وأظهر الفيديو سفينة سعودية مدون عليها ” مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية فيما حاولت عدة زوارق تحمل علم ” إيران ” اعتراض طريق السفينة ومهاجمتها وعلى الفور تعاملت معها القوات السعودية وتم تدميرهم نهائيا حيث اشتعلت فيهم النيران كما احترق العلم الإيراني .

طائرات وصواريخ رياح الشرق

وأظهر الفيديو أيضا مشاهد لانطلاق عدة طائرات على أحدث طراز من قاعدة الملك خالد الجوية وتعاملت مع عدة أهداف إيرانية معادية ودمرتها وتم إطلاق صواريخ رياح الشرق التي استهدفت قواعد عسكرية إيرانية تم القضاء عليها ثم تم الدفع بعدد من الدبابات التي وصلت إلى الحدود الإيرانية وأيضا تم الدفع برجال القوات المسلحة بواسطة سلاح الطيران بالإضافة للمشاة .

إنزال العلم الإيراني

انتشرت القوات بالأراضي الإيرانية وتم إنزال العلم الإيراني وتقدمت القوات واقتحمت مكان للقيادة العسكرية الإيرانية واستسلم على الفور القائد العسكري الإيراني .

صور خادم الحرمين وولي العهد

كما أظهر الفيديو مشهداً يجسد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وهو يتابع تقدم القوات فيما انتهى الفيديو بالتصفيق ورفع رجال القوات المسلحة صور خادم الحرمين الملك سلمان وولي العهد .

المغردون

وحظي الفيديو الذي تم إنتاجه تحت عنوان ” الردع السعودي ” وتم تداوله عن نطاق واسع على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتم تدشين وسم بعنوان ” فيلم قوة الردع السعودي باللغة الفارسية” وانهالت التعليقات التي تضمنت الإشادة بقوة المنظومة العسكرية السعودية.

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تعليق واحد

  1. كمال بتاريخ

    فيلم قوة الردع السعودي يعادل معركة حقيقية ويبث الرعب والخوف في قلوب المجوس ومن يقف معهم .
    شكرا على هذا العمل

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