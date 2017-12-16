16 ديسمبر 2017 مـ / موافق 28 ربيع الأول, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الجوازات” تنفي صحة تمديد تأشيرة الزيارة العائلية إلى 9 شهور باستثناء السوريين واليمنيين

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

نفت الإدارة العامة للجوازات، ما تردد حول إمكانية تمديد تأشيرة الزيارة العائلية إلى 9 شهور، موضحة أن الحد الأقصى هو 6 شهور.

وقالت إن تمديد تأشيرة الزيارة العائلية أكثر من 6 شهور يسمح به لليمنيين والسوريين، منوهة في الوقت نفسه إلى أن صلاحية تأشيرة الخروج النهائي هي 60 يومًا من تاريخ الإصدار.

كما بيّنت أن صلاحية التأشيرة تحسب من تاريخ المغادرة إذا كانت التأشيرة بالشهور، أما إذا كانت بالأيام أو العودة محددة فتحسب من تاريخ الإصدار.

وبشأن إصدار تأشيرة الخروج النهائي لمرافقي المقيمين، أوضحت الجوازات بحسب “المدينة” أنه يجب دفع الاستحقاق المالي لهم قبل طلب التأشيرة.

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