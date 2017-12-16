16 ديسمبر 2017 مـ / موافق 28 ربيع الأول, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»“الصحة” تنفي تسبب الهواء البارد في الإصابة بـ “أبو وجه”
﻿

“الصحة” تنفي تسبب الهواء البارد في الإصابة بـ “أبو وجه”

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

أكدت وزارة الصحة، (الجمعة)، عدم صحة ما تم تداوله بشأن تسبب التعرض المفاجئ للهواء البارد، في الإصابة بمرض شلل العصب السابع، أو ما يُسمى “أبو وجه”.

كما أوضحت “الصحة” عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن سبب الإصابة حتى الآن غير معروف أو واضح، إلا أنها غالباً ما ترتبط بالتعرض لعدوى فيروسية.

وتشمل الفيروسات التي ترتبط بالإصابة بهذا المرض، القروح الباردة والهربس التناسلي “الهربس البسيط”، جدري الماء، عدوى الفيروس المضخم للخلايا وأمراض الجهاز التنفسي.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق