أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»مصادر تكشف تفاصيل جديدة في واقعة اقتحام مدرسة للبنات بجازان.. “معتل نفسياً” والحادثة لم تكن الأولى
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
تزامناً مع إعلان الدفعة الـ11 من حملة “سكني”....بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أطلق صندوق التنمية العقارية، اليوم السبت، خدمة تحويل التمويل العقاري القائم إلى تمويل مدعوم،
-
وزارة العدل تطلق “التفتيش الإلكتروني” و”خارطة...بتاريخ
الرياض – واس :- أقر معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني،
-
إدارة مهرجان الإبل تعلن الإحصائية العددية لجا...بتاريخ
الرياض – واس :- وأوضح المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل سلطان البقمي أن عدد المسجلين في
-
بالأسماء | “الإسكان” تعلن الدفعة الأخيرة من ح...بتاريخ
الرياض – واس :- أعلنت وزارة الإسكان اليوم عن تفاصيل الدفعة الحادية عشر والأخيرة من برنامج “سكني” لعام