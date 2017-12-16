16 ديسمبر 2017 مـ / موافق 28 ربيع الأول, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصادر تكشف تفاصيل جديدة في واقعة اقتحام مدرسة للبنات بجازان.. “معتل نفسياً” والحادثة لم تكن الأولى

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أفادت مصادر بأن تحقيقات شرطة محافظة أحد المسارحة في جازان توصلت إلى أن الشاب، الذي اقتحم مدرسة الأميرة فهدة الابتدائية للبنات بإسكان الحصمة بمحافظة أحد المسارحة الخميس الماضي، سعودي الجنسية في العقد الثالث من العمر ويعاني اعتلالات نفسية.

وأوضحت أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية مع الشاب فور توقيفه، وإحالته إلى مستشفى الصحة النفسية بجازان، إذ لا يزال بقسم التنويم يخضع للعلاج المناسب.

وأضافت المصادر أن الحادثة لم تكن الأولى على مستوى مدارس البنات بتعليم جازان، بل تكررت عدة مرات، ما دفع أولياء الأمور للمطالبة بوضع الحلول المناسبة والوقائية بشكل عاجل؛ حفاظًا على أرواح وسلامة الطالبات والمعلمات، طبقاً لـ”عاجل”.

وكان الشاب قد اقتحم المدرسة أثناء الدوام الرسمي، ودخل إلى فناء المدرسة بطريقة مريبة، بعد منعه من الدخول عبر بوابة المدرسة الرئيسية، ما أدى إلى حدوث هلع لدى الطالبات والمعلمات، وذلك قبل أن يتمكن موظفو وأمن المدرسة من السيطرة عليه وتسليمه للشرطة.

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