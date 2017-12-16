“الزكاة والدخل” تكشف عن السلع والخدمات غير الخاضعة لضريبة القيمة المضافة

(أنحاء) – متابعات :-
أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم السبت، بياناً تفصيلياً، أوضحت من خلاله السلع والخدمات غير الخاضعة لضريبة القيمة المضافة.
ووفقا للبيان شملت السلع المعفاة من الضريبة: الأدوية والمعدات الطبية الصادرة من وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء، مرتبات الموظفين التابعين لرب العمل، تأجير العقار السكني، بيع العقار السكني من قِبل المالك أو شخص ذو صلة قرابة وثيقة به.
ومن أبرز الخدمات التي لن يتم تحصيل الضريبة عليها: نقل السلع والركاب من المملكة والخدمات ذات الصلة بالنقل، الخدمات العامة التي تقدمها الجهات الحكومية كتجديد جواز السفر ورخصة القيادة، تشغيل الحسابات الجارية والإيداع والتوفير، خدمات التأمين وإعادة التأمين على الحياة، الرعاية الصحية في المراكز الصحية العامة.
وتبدأ هيئة الزكاة والدخل تحصيل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 %.على السلع والخدمات، اعتباراً من 1 يناير 2018م.