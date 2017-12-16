16 ديسمبر 2017 مـ / موافق 28 ربيع الأول, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مليشيات الحوثي تقتحم منزل ابنة صالح وتنهب محتوياته.. وتختطف 6 برلمانيين وضابطين

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

قالت مصادر إن الميليشيات الحوثية اختطفت 6 برلمانيين من حزب المؤتمر الشعبي العام، وضابطين في الحرس الجمهوري، واقتحمت منزل ابنة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ونهبوا محتوياته.

وأضافت المصادر أن الحوثيين اختطفوا 4 من أعضاء مجلس النواب، واثنين من مجلس الشورى في صنعاء، إلى جانب خطف اثنين من ضباط الحرس الجمهوري.

وأوضحت أن من ضمن المختطفين عضوي البرلمان “علي غالب الكبودي” و”محمد صالح الناحية”، لافتة إلى أنه تم حبس المختطفين في السجون السرية الخاصة بالميليشيات في العاصمة صنعاء، وفقاً لموقع “سكاي نيوز عربية”.

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