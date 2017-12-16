16 ديسمبر 2017 مـ / موافق 28 ربيع الأول, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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حظر شامل على النقاب في الجامعة الأمريكية بالقاهرة

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أصدرت الجامعة الأمريكية بالقاهرة قرارا بحظر ارتداء النقاب داخلها، ومنع أي طالبة أو عضوة بهيئة تدريس من دخول الجامعة بالنقاب، بما في ذلك القاعات الدراسية وحرم الجامعة.

وأخطرت الجامعة أعضاء هيئة التدريس والطلاب بقرارها في بريد إلكتروني قائلة إن الهدف من ذلك هو حماية الطلاب والطالبات.

وكانت جامعة القاهرة حظرت النقاب في 2015 على أعضاء هيئة التدريس فقط وعلى الممرضات والطبيبات داخل المستشفيات الجامعية أثناء أداء عملهن، قبل أن تفرضه على الطالبات.

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