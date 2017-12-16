16 ديسمبر 2017 مـ / موافق 28 ربيع الأول, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الفنانة ريم عبدالله تؤكد اختراق حسابها على “انستغرام”

بتاريخ ثقافة وفنون ،شبكات اجتماعية | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أكدت الفنانة ريم عبدالله، اليوم السبت، أن مجهولا اخترق حسابها على “انستغرام”، مبرئة نفسها عن كل ما يرد عبر الحساب من الآن.

يذكر أن حساب ريم كان قد اخترق في يونيو الماضي، من قبل مجهولين، ونجحت في استعادته بعد فترة وجيزة.

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