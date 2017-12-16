16 ديسمبر 2017 مـ / موافق 28 ربيع الأول, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»تزامناً مع إعلان الدفعة الـ11 من حملة “سكني”.. “الصندوق العقاري” يطلق خدمة تحويل التمويل القائم إلى تمويل مدعوم
﻿

تزامناً مع إعلان الدفعة الـ11 من حملة “سكني”.. “الصندوق العقاري” يطلق خدمة تحويل التمويل القائم إلى تمويل مدعوم

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أطلق صندوق التنمية العقارية، اليوم السبت، خدمة تحويل التمويل العقاري القائم إلى تمويل مدعوم، تزامناً مع إعلان الدفعة الحادية عشرة من حملة “سكني”.

وأوضح الصندوق أنه بإمكان مَن لديه تمويل عقاري قائم ومسجل في الصندوق؛ التحويل إلى “التمويل المدعوم” والاستفادة من الدعم.

وأضاف الصندوق أنه سيدعم أرباح القرض من جهة التمويل بأثر رجعي لمبلغ 500 ألف ريال كحد أقصى، كما سيستمر في إيداع مبلغ الدعم الشهري بعد انتهاء العقد التمويلي.

وأهاب الصندوق بالراغبين في التحويل التوجه إلى أقرب فرع للصندوق العقاري دون الرجوع لجهة التمويل، أو تقديم الطلب عبر البوابة الإلكترونية للصندوق.

وكان المتحدث الرسمي باسم الصندوق حمود العصيمي، قد صرح مؤخراً أن التمويل سيشمل شراء الفلل، والشقق، والعمائر السكنية، والمباني تحت الإنشاء.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق