16 ديسمبر 2017 مـ / موافق 28 ربيع الأول, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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إنشاء مدرسة لتعليم قيادة السيارات في جامعة الطائف

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

تعبيرية

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم (السبت)، إنشاء جامعة الطائف بالتعاون مع إدارة المرور مدرسة جديدة لتعليم السيدات قيادة السيارات.

وقالت إن هذه المدرسة ستكون الثانية في منطقة مكة المكرمة، بعد تعاون إدارة المرور مع جامعة الملك عبدالعزيز في جدة في مشروع مماثل.

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